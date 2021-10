Facebook trabaja en el control parental de la función 'Ver juntos' para dispositivos Portal Go

Facebook est谩 desarrollando una nueva funci贸n de control parental para el servicio de 'Watch Together' ('Ver juntos' en Espa帽a) en los dispositivos inal谩mbricos Portal Go, con la que pretende asegurar la protecci贸n de los menores ante ciertos contenidos.

Aunque estos dispositivos se comercializan desde hace m谩s de un a帽o, la compa帽铆a no ha implementado hasta ahora un filtro que permita bloquear contenido no apto para menores. No obstante, muchos usuarios hab铆an reclamado esta opci贸n, que s铆 permiten otras aplicaciones como WhatsApp o plataformas como Netflix.

Si bien es cierto que cuenta con el llamado 'Household Mode' (aqu铆 conocido como Modo hogar), que permite a los usuarios compartir el dispositivo y controlar el acceso de otros a sus contactos o 'apps', cuando se activa el 'Watch Together' no existe ning煤n tipo de limitaci贸n de contenido.

Esta funci贸n sirve para descubrir v铆deos y visualizarlos de forma simult谩nea con otro usuario de Portal a trav茅s de una videollamada. Ese es precisamente uno de los motivos por los que en la pandemia este dispositivo ha tenido mucha demanda.

Debido a la ausencia de este recurso, Buzzfeed public贸 un art铆culo que alertaba sobre la desprotecci贸n de la seguridad de los menores, que pod铆an acceder libremente a contenido da帽ino a trav茅s de 'Watch Together'.

A ra铆z de esta publicaci贸n, el vicepresidente de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth, confirmado en Twitter que en el pr贸ximo mes de diciembre se podr谩 desactivar la funci贸n de 'Ver juntos' desde el Modo hogar.

"Todos los dispositivos de Portal son para que las familias los usen juntos y no est谩n dise帽ados para que los ni帽os los usen sin la supervisi贸n de sus padres", ha aclarado antes de dar a conocer que esta funci贸n est谩 en proceso de desarrollo.