Facebook ya no eliminará publicaciones sobre origen de COVID

Facebook ya no eliminará de sus plataformas las afirmaciones de que el coronavirus es artificial o fabricado, “a la luz de las investigaciones en curso sobre el origen del COVID-19 y en consulta con expertos en salud pública”, informó la empresa tecnológica.

Existe una creciente presión mundial para investigar el origen de la pandemia, incluyendo la posibilidad de que haya provenido de un laboratorio.

Desde el comienzo de la pandemia, Facebook ha estado cambiando lo que permite y lo que prohíbe sobre el tema. En febrero, anunció una serie de nuevas afirmaciones que iba a prohibir, incluyendo que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino. Otras afirmaciones añadidas entonces incluyeron la noción falsa de que las vacunas no son efectivas o que son tóxicas.

Lisa Fazio, profesora de psicología de la Universidad Vanderbilt, dijo que el cambio de posición muestra la dificultad de la verificación de hechos en general, y particularmente con algo sin precedentes como el nuevo coronavirus, cuando los expertos pueden estar en desacuerdo y cambiar de opinión con nueva evidencia.

“Es una razón por la que la moderación de contenido no debería ser estática; el consenso científico cambia con el tiempo”, dijo Fazio. “Es además un recordatorio de la necesidad de ser humildes y de que, para algunas preguntas, la mejor respuesta actual es 'aún no sabemos’ o ‘es posible, pero los expertos dicen que es improbable’”.

La medida se anunció un día después que el presidente Joe Biden ordenó a los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos que “redoblen” sus esfuerzos para investigar los orígenes de la pandemia de COVID-19, incluida cualquier posibilidad que lleve a un laboratorio chino. Después de meses de minimizar estas afirmaciones, el gobierno de Biden se sumó así a la presión mundial para que China sea más abierta sobre el tema.

“Seguimos trabajando con expertos en salud para mantenernos al día con la naturaleza cambiante de la pandemia y actualizar nuestras políticas a medida que surgen nuevos hechos y tendencias”, dijo Guy Rosen, vicepresidente de integridad de Facebook, en un comunicado el miércoles.

Facebook en general no prohíbe rotundamente desinformación en su plataforma, optando en lugar de ello por hacer verificaciones de hechos con ayuda de terceros externos, incluyendo The Associated Press, para desmentirlas. Las dos excepciones han sido sobre las elecciones en Estados Unidos y el COVID-19.

AP

