Facundo Campazzo: "Me considero mejor jugador desde que me fui y ahora hay que mostrarlo"

El base argentino Facundo Campazzo admitió este martes que se considera "mejor jugador" desde que se marchó la anterior vez del Real Madrid y que "ahora hay que mostrarlo" de nuevo vistiendo la camiseta del club merengue, donde volverá a militar hasta el 30 de junio de 2027.

"Me siento bien físicamente. Me considero que soy mejor jugador desde que me fui y ahora hay que mostrarlo en el día a día. Hay que trabajar duro, seguir intentando conseguir los objetivos, pelear por títulos, ser parte de este equipo que intenta conseguir todo siempre", declaró a los medios oficiales del Real Madrid.

"Significa mucho, tanto para mí como para mi familia, volver a la que siento que es mi casa. Siempre tuve buenos momentos aquí. Me dieron la oportunidad de mostrarme el jugador que soy y siempre estaré agradecido", comentó Campazzo tras su regreso a un club con el que en su día ganó 11 títulos (incluidas dos Euroligas y tres Ligas Endesa).

Además, Campazzo extendió su agradecimiento a personas con las que seguía manteniendo contacto. "Desde que me fui hasta el día de hoy", recalcó, mencionando luego a "gente" importante "como el presidente, la dirección, amigos, jugadores, 'staff', gente del carrito... Con mucha gente he seguido en contacto", aseguró.

"Las relaciones que he dejado aqu√≠, amigos y compa√Īeros, son las que m√°s extra√Īo y eso me ha empujado tambi√©n a volver. A mi familia le encanta Madrid, el equipo, mi hija naci√≥ aqu√≠ y era muy importante la comodidad de la familia para estar tranquilo y ellos est√°n felices", se√Īal√≥.

El argentino subray√≥ que su rol para el entrenador Chus Mateo ser√° "lo que √©l necesite". "Lo que me pida, intentar√© dar el 100 por cien, sumado a mi identidad y lo que me trajo aqu√≠, a mi coraz√≥n, entregar todo en cada partido, desde la defensa, mi experiencia, en el ataque... Y adaptarme al equipo", a√Īadi√≥ al respecto.

"Siempre que se habla del Madrid se habla de títulos y en cada título que se nos presente hay que intentar conseguirlo. Vamos a trabajar día a día toda la temporada para conseguir cada título que se nos presente, vamos a intentar dejarlo todo en cada partido para que peleemos por las cosas importantes de nuevo y vamos a dejar todo por ese objetivo", argumentó sobre la presión de ganar cada torneo.

Por √ļltimo, Campazzo record√≥ el impacto en su vida de la primera etapa como jugador merengue. "Desde que fui parte de este equipo, se me ha mostrado mucho cari√Īo siempre y tengo ganas de volver al WiZink Center y vivir un partido", asever√≥. "Lo primero es agradecer a la afici√≥n el cari√Īo que siempre me da y, segundo, que intentar√© dejar todo mi coraz√≥n en cada partido", augur√≥ finalmente.

Europa Press