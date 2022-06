Fajardo anuncia que votará en blanco en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia

Sergio Fajardo, uno de los derrotados en la primera vuelta de las presidenciales de Colombia, ha anunciado este jueves que, tal y como hiciera en 2018, volverá a votar en blanco en la ronda definitiva prevista para el 19 de junio, entre otras cosas, por sus diferencias personales con Gustavo Petro y por la exigencia de Rodolfo Hernández a plegarse automáticamente a sus propuestas.

El que ha sido candidato por el Centro Esperanza ha publicado una carta explicando los motivos de su decisión, en la que también ha reconocido los "desalentadores" resultados que cosechó en la primera vuelta del 29 de mayo, donde obtuvo un paupérrimo 4,2 por ciento de los votos, unos 890.000 sufragios "que a duras penas alcanzaron para superar el umbral".

Fajardo ha justificado su voto en blanco como consecuencia de su "posición política crítica e independiente", unas cualidades, ha dicho, "minoritarias" a día de hoy en la política colombiana para la que exige "decencia, transparencia y seriedad". En esas, confía en que "muy pronto" el tiempo le dé la razón.

Por otro lado, para justificar su 'no' a Petro ha comenzado por recalcar las diferencias personales que mantiene con él desde las elecciones de 2018, en las que el candidato del Pacto Histórico le reprochó ser responsable de su derrota frente al todavía presidente, Iván Duque. "Me acusó de un ser un 'uribista encubierto' (...) ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno", protesta.

En ese sentido, Fajardo ha acusado a Petro de haber orquestado una campaña en redes durante estos cuatro años para deshacerse de él como rival político, difundiendo "mentiras, excesos, engaños, burlas, trampas" y, todo ello, con "la circunstancial colaboración del presidente Duque" y la Fiscalía.

Después de dedicar otra serie de acusaciones y diatribas contra Petro --"mesiánico" y "autoritario"--, Fajardo le ha acusado de "populista" y de "manipular la realidad" de Colombia con su "habilidad discursiva", proponiendo "programas imposibles, revestidos de un supuesto rigor", como las promesas "rimbombantes" e "incumplidas" durante su etapa como alcalde de Bogotá.

En lo que respecta al ultraderechista Rodolfo Hernández, un "avasallador" que habla con "una mezcla de palabrotas y carcajadas sin saber que "son la prudencia y la pena", el principal reproche que le ha hecho es su "limitada" experiencia y conocimiento del país, así como la suerte de "cheque en blanco" y la "adhesión automática" que pretendía hacerle firmar cuando se reunió con él tras los resultados de la primera vuelta.

"En nuestra fallida conversación, con final abrupto, patán y grosero, nos propusimos discutir acerca de nuestras propuestas para ver si era posible encontrar coincidencias", pero "él lo desestimó sin mirarlo", ha contado Fajardo, que ha calificado la propuesta de gobierno de Hernández como "una nebulosa por la que habría que votar prácticamente a ciegas".