Fajardo rechaza la mano "extremista" de Petro y critica que usa "el todo vale" para lograr votos

El precandidato presidencial de la Coalici√≥n Centro Esperanza, Sergio Fajardo, ha rechazado este mi√©rcoles la mano "extremista" tendida un d√≠a antes por Gustavo Petro para trabajar en una propuesta conjunta para las elecciones del pr√≥ximo a√Īo en Colombia y le ha criticado usar "el todo vale" para conseguir votos.

"Estamos en una competencia y nosotros representamos una propuesta de cambio para nuestro país", ha zanjado Fajardo, candidato del liberal Compromiso Ciudadano para la Coalición Centro Esperanza.

"En esa competencia la ciudadanía colombiana va a decidir y quien gane tendrá la posibilidad de unir a Colombia. Seguramente ganando nosotros vamos a convocar a los extremos", pero "la transformación del país no va a venir desde un extremo", ha dicho Fajardo durante un diálogo en Caracol Radio.

"Yo lo he dicho desde varios a√Īos y he dado las razones por las cuales no lo har√≠a. Petro utiliza el todo vale para conseguir votos, es diferente a la forma en la que nosotros hacemos pol√≠tica", ha justificado Fajardo para rechazar la propuesta de di√°logo lanzada un d√≠a antes por el precandidato Pacto Hist√≥rico.

El martes, Petro se√Īal√≥ la necesidad de "plantear un encuentro" entre liberales y progresistas para "consolidar una fuerza pol√≠tica que se transforme en Gobierno", poniendo como ejemplo a Gabriel Boric en las presidenciales chilenas, cuya victoria, espera, suponga "un cambio de era en Am√©rica Latina".

"Sobre todo en la superación de un sistema que ha gobernado permanentemente en regiones como Chile y Colombia como es el neoliberalismo, que no es más que la expansión de la idea de los mercados, de los negocios que no tienen nada que ver con inversiones, o Derechos Humanos", explicó Petro.

A la espera de que se confirmen los candidatos de cada una de las cinco propuestas que se presentar√°n a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, hasta ahora solo se conoce al representante del conservador Centro Democr√°tico, √ďscar Iv√°n Zuluaga, quien ya fue ministro de Hacienda entre 2007 y 2010 durante el gobierno de √Ālvaro Uribe.