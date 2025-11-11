Falabella reporta fuerte alza de utilidades en el tercer trimestre

SANTIAGO, 11 nov (Reuters) - El Grupo Falabella informó el martes una utilidad neta de US$167 millones en el tercer trimestre de 2025, equivalente a 1,8 veces la registrada en igual período del año anterior, cuando alcanzó US$91 millones.

El avance refleja una mejora sostenida en la rentabilidad y la consolidación del crecimiento de sus distintas líneas de negocio.

Los ingresos trimestrales sumaron US$3.248 millones, un crecimiento del 10% interanual, mientras que el EBITDA aumentó un 25% a US$430 millones, con un margen de 13,2%, frente al 11,6% del mismo trimestre de 2024.

Las ganancias acumuladas en lo que va del año ascienden ahora a US$745 millones.

El gerente general de la compañía, Alejandro González, destacó que Falabella se encuentra "en una posición de liderazgo comercial y financiero que nos permite mirar hacia el futuro con hambre de crecimiento y la ambición de aprovechar oportunidades".

El desempeño positivo fue reconocido por las agencias calificadoras.

En octubre, Fitch Ratings elevó la nota de riesgo internacional de Falabella a "BBB-" con perspectiva estable, devolviéndole el grado de inversión.

En tanto, S&P Global Ratings mejoró su perspectiva de "Estable" a "Positiva", resaltando la reducción del endeudamiento —con un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 1,8 veces— y la fortaleza de su estructura financiera. (Reporte de Javier Leira)