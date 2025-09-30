Falcones expresa "decepción" por no estar entre los autores de la delegación de la FIL de Guadalajara

BARCELONA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El escritor barcelonés Ildefonso Falcones, autor de obras como 'La catedral del mar', ha lamentado que no se le haya incluido en la delegación de autores de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara (México), donde Barcelona es la invitada de honor, y ha expresado su "decepción".

Tras una entrevista en el suplemento cultural de 'Corriere della Sera' en la que reprochaba su exclusión, ha asegurado a Europa Press: "Me pliego a su cancelación" y se ha declarado apátrida cultural, ha añadido.

Ha asegurado que le "dan igual" cuáles han sido los motivos para su no presencia con la delegación de la FIL, pese a vender más de 380.000 ejemplares de sus libros en México.

No ha querido entrar en si ha sido por motivos políticos o de lengua, y ha dicho que otros autores que escriben en lengua castellana acuden, por lo que ha pedido que cada uno juzgue los motivos.

Ha recordado que nunca ha sido invitado por Barcelona, Cataluña o España para una feria literaria: "Sé que no cuento para las autoridades de Barcelona".

Ha lamentado que no se le considere representativo para acudir a la cita donde Barcelona es invitada, y ha dicho que no quiere ser juzgado si es representativo por los encargados de la presencia barcelonesa en la FIL porque sería "un insulto" para sus lectores, que son los que realmente le interesan.

"Me interesan los lectores", ha dicho Falcones, quien ha dicho que no ha recibido ninguna llamada de la organización como ciudad invitada ni la espera.