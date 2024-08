Falcons adquieren al defensivo Judon, 4 veces Pro Bow y procedente de Patriots, dice fuente de AP

Los Patriots de Nueva Inglaterra intercambiaron a Matthew Judon, edge rusher cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, quien se incorporará a los Falcons de Atlanta por una selección de tercera ronda de draft, dijo una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque los equipos no han anunciado el canje.

Judon logró 28 capturas de quarterback en sus primeras dos temporadas con los Patriots antes de terminar con cuatro en cuatro duelos el año pasado cuando fue limitado por las lesiones.

Quedó disponible debido a una disputa contractual. Tiene un salario base de 6,5 millones de dólares esta temporada y está solicitando un nuevo convenio.

Los Falcons necesitan un especialista en presionar a los quarterbacks rivales para mejorar su defensiva, que no ha contado con un jugador con doble dígito de capturas desde que Vic Beasley tuvo 15 1/2 en 2016.

Judon, quien cumplirá 32 años el jueves, jugó sus primeras cinco temporadas en Baltimore. Logró 34 1/2 capturas con los Ravens y tuvo dos de sus cuatro selecciones al Pro Bowl. Sobresalió en la defensiva de Bill Belichick en Nueva Inglaterra, donde consiguió el mejor registro de su carrera con 15 1/2 sacks en 2022.

Los Falcons apresuraron el intercambio por Judon después de perder al edge rusher novato Bralen Trice por una lesión de rodilla que lo marginará de toda la campaña. La lesión ocurrió en el primer partido de pretemporada en Miami.

Trice, selección de tercera ronda procedente de la Universidad de Washington, estaba compitiendo por un puesto titular después de ser el líder en presionar a los quarterbacks las últimas dos temporadas.

Trice era el segundo en la lista de linebackers externos detrás de Arnold Ebikeite previo a su lesión.

Ahora, es Judon quien apunta para ser el primer responsable en presionar a los pasadores en la defensiva de los Falcons.

____

Paul Newberry y Josh Dubow contribuyeron con este reporte.

AP