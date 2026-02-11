Fallece a los 48 años James Van Der Beek, estrella de "Dawson's Creek"

NUEVA YORK (AP) — James Van Der Beek, un galán que protagonizó dramas de adolescentes a inicios del nuevo milenio y saltó a la fama al interpretar al personaje homónimo en “Dawson’s Creek” y, en años posteriores, se burló de su propia imagen de apuesto, ha muerto. Tenía 48 años.

Un comunicado publicado en la página oficial de Instagram del actor indicó que Van Der Beek murió el miércoles temprano. “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, señaló el comunicado.

En 2024, Van Der Beek reveló que estaba recibiendo tratamiento por cáncer colorrectal.

En septiembre, hizo una aparición sorpresa en video para un evento benéfico de reunión de “Dawson’s Creek” en la ciudad de Nueva York, después de retirarse previamente por temas de salud.

Apareció proyectado en el escenario del Richard Rodgers Theatre durante una lectura en vivo del episodio piloto de la serie, a beneficio de F Cancer y de Van Der Beek. Lin-Manuel Miranda lo sustituyó en el escenario. Van Der Beek expresó: “Gracias a cada una de las personas que están aquí”.

Vinculado para siempre a “Dawson’s Creek”

El chico que comenzó en el teatro protagonizaría la película “Varsity Blues” y en televisión sería el agente especial del FBI Elijah Mundo en la serie “CSI: Cyber”, pero quedó ligado para siempre a “Dawson’s Creek”, que se emitió de 1998 a 2003 en The WB.

La serie seguía a un grupo de amigos de secundaria mientras aprendían sobre enamorarse, forjaban amistades reales y encontraban su lugar en la vida. Van Der Beek, entonces de 20 años, interpretó a Dawson Leery, de 15, que aspiraba a ser un director con la calidad de Steven Spielberg.

“Dawson’s Creek”, con la melancólica canción de apertura “I Don’t Want To Wait” de Paula Cole, ayudó a definir a The WB como un refugio para adolescentes y jóvenes adultos que se identificaban con sus diálogos hiperarticulados y su manera franca de hablar sobre sexualidad. Y volvió conocidos en los hogares otros nombres, como Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams.

La serie causó revuelo cuando uno de los adolescentes inició una relación subidita de tono con una profesora 20 años mayor que él y cuando el personaje de Holmes trepa por la ventana del dormitorio de Dawson y se acurrucan juntos. Series más atrevidas como “Euphoria” y “Sex Education” le deben mucho a “Dawson’s Creek”.

Algunas veces, Van Der Beek batallaba para quitarse la sombra de la serie, pero con el tiempo se inclinó por parodiarse a sí mismo, como en videos de Funny Or Die y en el videoclip de “Blow” de Kesha, que incluía su batalla con pistolas láser contra la estrella pop en un club nocturno y unicornios muertos.

“Es difícil competir con algo que fue el fenómeno cultural que fue ‘Dawson’s Creek’”, comentó el actor a Vulture en 2013. “Se emitió mucho tiempo. Son muchas horas interpretando a un personaje frente a la gente. Así que es natural que te asocien con eso”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.