Fallece a los 71 años Catherine O'Hara, actriz conocida por "Schitt's Creek" y "SCTV"

LOS ÁNGELES (AP) — Catherine O'Hara, la actriz conocida por sus papeles cómicos a lo largo de las décadas —desde la atribulada madre de Kevin en “Home Alone” hasta la icónica Moira Rose en “Schitt's Creek”— falleció el viernes a los 71 años

O'Hara, nacida en Canadá, murió en su casa en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, Creative Artists Agency. No se disponía de más detalles

La carrera de O’Hara comenzó en Second City en Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en un colaborador de toda la vida y su coprotagonista en “Schitt’s Creek”. Los dos formarían parte del elenco original del programa de sketches “SCTV”, que ayudaría a lanzar las carreras de otros destacados comediantes canadienses, como Martin Short y Andrea Martin

El giro dramático de O'Hara en “The Last of Us” de HBO le valió una nominación al Emmy, al igual que su reciente papel como productora de Hollywood en “The Studio”

Le sobreviven su esposo, Bo Welch, y sus hijos Matthew y Luke

Noveck informó desde Nueva York. La escritora de cine de AP Lindsey Bahr contribuyó con el reportaje

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa