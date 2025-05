Fallece a los 76 años el actor cómico George Wendt, el barman Norm de "Cheers"

Su carrera comenzó en el grupo cómico Second City La batalla legal sobre los derechos de imagen se resolvió en 2000 El papel de Wendt en "SNL" demostró su versatilidad cómica By Steve Gorman 21 mayo (Reuters) - El actor cómico George Wendt, más conocido por su papel secundario de Norm, el barman barrigón de la exitosa serie de la NBC "Cheers" que le valió varias nominaciones a los Emmy, falleció el martes en Los Ángeles a los 76 años. La muerte del actor nacido en Chicago se anunció a través de un comunicado de su publicista, Melissa Nathan, quien dijo que su familia confirmó que había fallecido plácidamente mientras dormía en su casa a primera hora de la mañana. No dieron más detalles sobre las circunstancias o la causa de su muerte. "George era un hombre de familia cariñoso, un amigo muy querido y confidente de todos quienes tuvieron la suerte de conocerle", decía el comunicado. "Siempre le echaremos de menos". Wendt se inició en el mundo del espectáculo en la compañía de improvisación cómica Second City de su Chicago natal en la década de 1970 y apareció en pequeños papeles en varias series de televisión de máxima audiencia durante la década de 1980, como "M*A*S*H", "Taxi" y "Soap" ("Enredo"). Consiguió su primer trabajo como actor regular en 1982 en la breve comedia de la CBS "Making the Grade", que solo duró seis episodios antes de ser cancelada. Pero consiguió más fama por su característico papel del contable Norm Peterson, tan amable como corpulento, durante toda la serie "Cheers", que se emitió en el horario de máxima audiencia en EEUU de 1982 a 1993. Ambientada en un bar ficticio de Boston "donde todo el mundo conoce tu nombre", la serie lanzó las carreras de estrellas como Ted Danson y Woody Harrelson y dio origen a otra comedia de NBC de larga duración, "Frasier", protagonizada por Kelsey Grammer. Norm era a menudo el papel cómico y bonachón de su compañero de barra y compañero de copas, el cartero sabelotodo Cliff, interpretado por John Ratzenberger. El personaje de Norm le valió a Wendt seis nominaciones consecutivas a los premios Emmy. Unos meses antes de que la serie terminara, Wendt y Ratzenberger demandaron a Paramount Pictures, productora de la serie, impugnando un acuerdo de licencia que pretendía comercializar sus imágenes como un par de robots parlanchines de tamaño natural en una cadena de bares de aeropuerto parecidos a "Cheers". El caso, que enfrentaba los derechos de propiedad intelectual reclamados por el estudio con los derechos de los actores al control exclusivo sobre el uso de sus propias imágenes con fines lucrativos, se estancó en el sistema judicial federal durante años antes de que la Corte Suprema de EEUU denegara una vista en el año 2000. En última instancia, el caso se resolvió en términos no revelados. La popularidad del personaje de Norm ayudó a impulsar la carrera de Wendt durante décadas, ya que apareció en decenas de papeles secundarios o como invitado en películas y programas de televisión, la mayoría comedias, a veces como él mismo o retomando su personaje de Norm. Entre lo más memorable de su trabajo fuera de "Cheers" figuran sus ocho apariciones como aficionado a los deportes de Chicago en una escena cómica recurrente de "Saturday Night Live", en el que empleaba un acertado acento sureño para lograr un efecto humorístico. (Información de Steve Gorman en Portland, Oregón; edición de Rod Nickel; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

