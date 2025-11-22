Fallece a los 80 años el diseñador irlandés Paul Costelloe, estilista de la princesa Diana
El diseñador irlandés Paul Costelloe, que presentó sus colecciones en la Semana de la Moda de Londres durante unos cuarenta años y fue el estilista de la princesa Diana, falleció a los...
- 1 minuto de lectura'
El diseñador irlandés Paul Costelloe, que presentó sus colecciones en la Semana de la Moda de Londres durante unos cuarenta años y fue el estilista de la princesa Diana, falleció a los 80 años, anunció su familia el sábado.
Murió en Londres tras "una breve enfermedad", rodeado de su esposa y sus siete hijos, según el comunicado familiar.
Hasta septiembre Costelloe seguía presentando colecciones en la Semana de la Moda de Londres, donde desfiló por primera vez en 1984.
Este diseñador, que tenía nacionalidades irlandesa y estadounidense, creaba siluetas muy femeninas, coloridas y elegantes.
En 1983 se convirtió en estilista de la princesa Diana, colaboración que continuó hasta su fallecimiento en 1997.
Según su sitio internet, comenzó en la moda en la Cámara Sindical de la Alta Costura en París. Luego trabajó para el diseñador Jacques Esterel antes de trasladarse a Milán y después a Nueva York.
ctx/mr/mab
- 1
El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones
- 2
Rumania: el inesperado repliegue de EE.UU. que obliga a reforzarse a uno de los países más expuestos a la amenaza rusa en Europa
- 3
“Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
- 4
El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad