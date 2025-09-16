Fallece a los 88 años el vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas

LA NACION

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

El vice primer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas ha fallecido a los 88 años de edad, según ha informado este martes el presidente del país caribeño, Miguel Díaz-Canel, que no ha precisado la razón de su fallecimiento. "Muy triste noticia para Cuba: el fallecimiento de mi querido compañero Ricardo Cabrisas Ruiz, un hombre ejemplar que dedicó toda su vida a la revolución. Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias y un fuerte abrazo en este difícil momento", ha manifestado Díaz-Canel a través de su perfil en la red social X. Cabrisas dirigió varios ministerios del área económica y representó a Cuba en el ámbito internacional. También copresidió las comisiones intergubernamentales para las relaciones económicas y financieras con diversos países y fue diputado en la Asamblea Nacional, informa el Partido Comunista de Cuba.

