Fallece a los 89 años la británica Maggie Smith, famosa por Harry Potter y Downton Abbey

"Verdadero tesoro nacional" británico, la actriz Maggie Smith, mundialmente conocida como la sarcástica abuela aristócrata de "Downton Abbey" y la profesora Minerva McGonagall de la saga "Harry Potter", entre decenas de otros papeles, falleció el viernes a los 89 años.

Maggie Smith, ganadora de dos Oscar, "murió pacíficamente, en el hospital, esta mañana temprano", anunciaron sus hijos, Chris Larkin y Toby Stephens, en un comunicado.

"Era una persona muy reservada, pero estaba con sus amigos y familiares en los momentos finales de su vida. Deja dos hijos y cinco nietos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", añadieron.

Sus papeles de la profesora McGonagall, con la capacidad de convertirse en gato, en Harry Potter, y Violet, el personaje de ingenio punzante que encarna en la serie de televisión "Downton Abbey", hicieron subir su popularidad en los últimos años.

Smith también ganó los Óscar a mejor actriz por su intervención por "Los mejores años de Miss Brodie" (1969) y a la mejor actriz de reparto por "California suite" (1978), por lo que forma parte del selecto grupo que ha ganado la estatuilla en ambas categorías.

Su carrera estuvo marcada por la diversidad de roles y géneros, desde la madre superiora en "Cambio de Hábito", (Sister Act, 1992), junto a Whoopi Goldberg, pasando por una mujer neurótica en "Una habitación con vistas" (1986) o una anciana sin hogar en "The lady in the van" (2015).

- La popularidad con "Downton Abbey" -

Su fama y reconocimiento subió como la espuma con su papel de la condesa viuda en "Downton Abbey", emitida entre septiembre de 2010 y diciembre de 2015.

Su popularidad con dicha serie alcanzó tal magnitud que la actriz dijo en 2017 que ya no podía salir a la calle sin ser reconocida, algo que no le había pasado tras ganar sus Óscar, sublimando el poder de la pequeña pantalla.

"Es ridículo: llevaba una vida perfectamente normal hasta Downton Abbey. Acudía a teatros, a galerías y otros lugares sin problema. Y ahora no puedo", explicó.

La actriz, que participó en más de 50 películas, obtuvo 58 premios y 157 nominaciones, entre ellas seis a los Óscar, en su larga carrera.

Maggie Smith también logró tres Globos de Oro y cinco BAFTA, los premios del cine británico, además de uno honorífico.

Al conocer su fallecimiento, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, afirmó que la larga carrera de la actriz hizo de ella "un verdadero tesoro nacional".

"Pensaba que iba a vivir para siempre", escribió la autora de Harry Potter, JK Rowling, en la red social X.

La estrella de la saga cinematográfica, Daniel Radcliffe, también le rindió tributo y dijo sentirse "increíblemente afortunado" de haber trabajado con ella.

"La palabra leyenda se usa demasiado a la ligera, pero si debe emplearse con alguien en nuestra industria, es con ella. Gracias Maggie", dijo el actor que dio vida al mago en la gran pantalla.

- Inicios en el teatro -

Nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Smith comenzó a actuar en los escenarios del Oxford Playhouse a principios de los años 1950, para luego unirse a las compañías de teatro londinenses Old Vic y Royal National Theatre, al lado de su primer marido, el actor Robert Stephens, con quien tuvo sus dos hijos.

Tras divorciarse de Stephens en 1974, un año después se casó con el dramaturgo Beverly Cross, con quien compartió su vida durante 23 años, hasta la muerte de éste en 1998.

Smith, una de las artistas más conocidas y famosas del Reino Unido, fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico, en 1990, y obtuvo la Orden de los Compañeros de Honor, en 2014, por sus servicios al país en el ámbito de las artes.

La actriz sobrevivió a un cáncer de mama que se le diagnosticó en 2007, lo que no le impidió participar dos años después en "Harry Potter y el misterio del príncipe", mientras se sometía a un tratamiento de quimioterapia.

