Fallece a los 91 años el ex de Real Madrid y Barcelona Lucien Muller

Figura del mítico Stade de Reims de comienzos de los 1960, el excentrocampista internacional francés Lucien Muller falleció a los 91 años, anunció este martes su familia a la AFP.

Muller, campeón en dos ocasiones del campeonato francés con el Reims (1960 y 1962), militó también en el Real Madrid (1962-1965), con el que conquistó la Liga española en tres ocasiones y disputó una final de Copa de Europa, y en el FC Barcelona (1965-1968).

Ya como entrenador, dirigió a varios clubes españoles, como el propio Barça en la temporada 1978-1979.

Internacional en 16 ocasiones con la selección francesa, Muller disputó el Mundial 1966 y la Eurocopa 1960.