Fallece actriz Kirstie Alley, ganadora del Emmy por "Cheers"

Los angeles (ap) — kirstie alley, galardonada con dos premios emmy cuyos papeles en la exitosa serie “cheers” y las películas de “look who’s talking” (“mira quién habla”) la convirtieron en una de las más grandes estrellas de la comedia estadounidense a finales de la década de 1980 y comienzos de 1990, ha fallecido. tenía 71 años.

Alley murió el lunes por un cáncer que fue recientemente descubierto, dijeron sus hijos True y Lillie Parker en una publicación en Twitter. El mánager de Alley, Donovan Daughtry confirmó el deceso por correo electrónico a The Associated Press.

“Aunque era emblemática en pantalla, era incluso más increíble como mamá y abuela”, decía el comunicado de sus familiares.

Actuó junto a Ted Danson como Rebecca Howe en “Cheers”, la popular comedia de NBC sobre un bar de Boston, de 1987 a 1993. Alley entró al show en la cúspide de su popularidad después de que Shelley Long, la estrella original, dejara el programa.

Alley ganó un Emmy a mejor actriz protagónica en una serie de comedia por ese papel en 1991.

“Sólo le doy gracias a Dios porque no tuve que esperar tanto como Ted”, dijo en su discurso de aceptación, bromeando con Danson, quien el año anterior había ganado un Emmy por su papel en “Cheers” como Sam Malone en su octava nominación.

Alley ganó un segundo Emmy a mejor actriz protagónica en una miniserie o película para televisión en 1993 por su papel principal en la película de CBS TV “David’s Mother” (“Un cariño muy especial”).

La actriz tuvo una segunda serie de comedia en el canal, “Veronica’s Closet” de 1997 al 2000.

En la comedia de 1989 “Look Who’s Talking” (“Mira quién habla”) que le dio un importante impulso a su carrera, interpretaba a la madre de un bebé cuyos pensamientos se podían escuchar en voz de Bruce Willis. También actuó en la secuela de 1990 “Look Who’s Talking Too” (“Mira quién habla también”) y una película más de 1993 “Look Who’s Talking Now” (“¡Mira quién habla ahora!”).

John Travolta, su compañero de reparto en la trilogía, le rindió homenaje en una publicación de Instagram.

“Kirstie fue una de las relaciones más especiales que tuve”, dijo Travolta, quien publicó una foto de Alley. “Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver de nuevo”.

En la serie de Showtime de 2005 “Fat Actress” interpretó una versión ficticia de misma. En la serie tomaba con humor el trato que le daban el público y los medios por subir o bajar de peso.

Abordó el mismo tema en el reality de A&E de 2010 “Kirstie Alley’s Big Life”, que relataba su intento por perder peso y comenzar un programa de dietas al tiempo que trabajaba como madre soltera en una casa poco convencional con lémures como mascotas.

Alley dijo que accedió a hacer el programa en parte por la desinformación que había sobre ella en los tabloides.

“Todo lo malo que se pueda decir sobre mí lo dicen”, señaló Alley a AP en ese entonces. “Nunca me he colapsado, desmayado o quedado inconsciente. Básicamente, todo que han dicho nunca me ha pasado. Lo único real es que engordé”.

En años recientes apareció en otros realities incluyendo su segundo lugar en “Dancing With the Stars” de 2011. También participó en la competencia “The Masked Singer” usando un disfraz de bebé mamut este año.

De igual manera, participó en la serie de comedia negra de Ryan Murphy “Scream Queens” en Fox de 2015 a 2016.

Una de sus compañeras de reparto del show, Jamie Lee Curtis, dijo en Instagram que Alley era una “gran cómica” en el programa y una “hermosa mamá oso en la vida real”.

El compañero de reparto de Alley en “Cheers” Kelsey Grammer dijo en un comunicado: “Siempre pensé que el dolor por una figura pública es un asunto privado, pero diré que la amaba”.

Otra compañera de reparto de “Cheers”, Rhea Perlman, recordó cómo ellla y Alley se volvieron amigas casi instantáneamente después de que entró en el programa. Agregó que Alley organizaba grandes fiestas de Pascua y Halloween e invitaba a todos. “Quería que todos se sintieran incluidos. Amaba a sus hijos profundamente. Nunca conocí a nadie que se le pareciera. Me siento muy agradecida de haberla conocido”.

Originaria de Wichita, Kansas, Alley estudió en la Universidad Estatal de Kansas antes de abandonar la universidad y mudarse a Los Angeles.

Al igual que Travolta, se convirtió en miembro de la Iglesia de la Cienciología.

Su primera aparición en televisión fue como concursante en “The Match Game” en 1979 y “Password” en 1980.

Tuvo su debut en cine en “Star Trek: The Wrath of Khan” (“Star Trek II: La ira de Khan”) de 1982. Otros de sus papeles incluían “Summer School” de 1987, “Village of the Damned” de 1995 y “Drop Dead Gorgeous” de 1999.

Alley estuvo casada con su novio de bachillerato, de 1970 a 1977, y con el actor Parker Stevenson de 1983 a 1997.

Dijo a AP en 2010 que si se casaba de nuevo “dejaría al tipo en 24 horas porque estoy segura de que me diría que no hiciera algo”.

___

Rancilio reportó desde Detroit. Andrew Dalton está en Twitter como https://twitter.com/andyjamesdalton

AP