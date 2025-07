Fallece cardenal argentino Luis Pascual Dri, destacado por el papa Francisco como modelo de confesor

ROMA (AP) — El cardenal Luis Pascual Dri, el sacerdote argentino a quien el papa Francisco presentó como el modelo de confesor, ha fallecido en Buenos Aires a los 98 años, informó el Vaticano el miércoles.

Dri, un fraile capuchino, murió el lunes en la capital argentina, donde su funeral se celebraba el miércoles, según el periódico del Vaticano L’Osservatore Romano.

Dri fue nombrado cardenal por Francisco en 2023 a la edad de 96 años en reconocimiento a su vida dedicada a escuchar confesiones de los fieles y a dispensar absoluciones misericordiosas. Hasta su muerte, trabajó como confesor en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya en Buenos Aires.

Francisco se refirió frecuentemente a Dri durante su pontificado y lo presentó como un modelo de confesor para otros sacerdotes, instándolos a ser siempre misericordiosos en el confesionario. Para Francisco, el sacramento de la reconciliación era particularmente importante y urgía a los sacerdotes a perdonar siempre a quienes buscan el perdón.

En una ocasión citó a Dri diciendo que estaba tan dispuesto a dispensar absoluciones porque Dios mismo "me dio un mal ejemplo" al perdonar todos sus pecados.

El papa León XIV, quien fue nombrado cardenal durante el mismo consistorio que Dri, emitió un mensaje de condolencias el miércoles firmado por el secretario de Estado del Vaticano. En él, recordó a Dri como un “abnegado pastor, que fue tan apreciado por el papa Francisco, y que durante tantos años entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia como confesor y director espiritual".

___

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. AP es el único responsable de este contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.