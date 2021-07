fallece carlos reutemann, destacado expiloto argentino de la f1

(Actualiza con mensaje escudería Williams y presidente argentino)

BUENOS AIRES, 7 jul (Reuters) - El expiloto de Fórmula Uno y político argentino Carlos Reutemann, recordado por su participación durante más de una década en la máxima categoría del automovilismo mundial, falleció el miércoles a los 79 años tras padecer varios problemas de salud en los últimos años.

"Lole", sobrenombre por el cual era conocido, se encontraba internado desde hace varios días por un cuadro de hemorragias digestivas en un centro médico de la ciudad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, de donde era oriundo.

El piloto, que en 1981 estuvo a un punto de obtener el título de la Fórmula Uno, sufría de problemas de salud desde el 2017, cuando tuvo una intervención quirúrgica por un tumor hepático, y debido a ello había hecho pocas apariciones públicas en los últimos años.

"Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor", escribió su hija Cora en Twitter.

Luego de sus inicios en el automovilismo local, Reutemann arribó a la Fórmula Uno en 1972, cuando fue elegido para integrar el equipo Brabham de Bernie Ecclestone junto al dos veces campeón mundial Graham Hill.

El corredor santafesino también compitió en la máxima categoría del automovilismo para los equipos Ferrari, Lotus y Williams, escudería con la que quedó a solo un punto de las 50 unidades con las que el brasileño Nelson Piquet obtuvo el campeonato de 1981.

Ese mismo año Reutemann también protagonizó uno de los actos de desobediencia más recordados de la categoría. En el Gran Premio de Brasil, "Lole" no siguió la indicación de su equipo de dejar ganar a su compañero y vigente campeón Alan Jones, a pesar de que el argentino iba primero.

Según un medio local que estuvo presente en la carrera, Reutemann dijo al final de esta que no había visto el cartel de su equipo debido a que tenía empañado el visor. Sin embargo, la acción causó un quiebre definitivo con Williams y el santafesino dejó de competir en la categoría el año siguiente.

"Nos entristece saber del fallecimiento de nuestro ex piloto Carlos Reutemann, ganador de tres Grandes Premios para Williams durante su carrera", dijo la escudería Williams en su cuenta de Twitter.

Durante su período en la Fórmula Uno, Lole participó en 146 grandes premios, obtuvo 12 victorias y 46 podios, por lo cual es considerado el mejor piloto argentino después del quíntuple campeón Juan Manuel Fangio.

Tras su retiro del automovilismo, Reutemann se dedicó a la política y fue electo en dos oportunidades gobernador de su nativa Santa Fe. En el 2002 rechazó un ofrecimiento para ser candidato a presidente de Argentina pese a su buen posicionamiento en las encuestas.

"No me veía ahí adentro. No me veía en (el palacio presidencial) Casa Rosada, en (la quinta gubernamental de) Olivos", contaría años más tarde en una de sus últimas entrevistas.

Reutemann era senador nacional por Santa Fe.

"Lamento la partida de Carlos Reutemann. Mis condolencias a los seres queridos de quien fuera senador nacional y un gran gobernador de Santa Fe", dijo el presidente Alberto Fernández en Twitter. (Reporte de Ramiro Scandolo y Maximilian Heath; editado por Walter Bianchi y Jorge Otaola)

Reuters