Fallece Daniel Courtney Lynch, el ingeniero que impulsó el internet comercial

El ingeniero Daniel Courtney Lynch, una figura destacada en la aceleración comercial de Internet en los años 80 y 90, ha fallecido este fin de semana en su casa en Santa Helena, California (Estados Unidos) a la edad de 82 años.

Tras graduarse en el máster de Matemáticas en la Universidad de California en 1965, y entrar en las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde trabajó como programador, Daniel C. Lynch fue contratado en Stanford Research Institute en 1973 para trabajar en el proyecto Arpanet, la red precursora del Internet de hoy, creada en 1969 por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que quería contar con un medio de comunicación entre los diferentes organismos e instituciones del país.

En 1980 se trasladó a la Universidad del Sur de California para trabajar en otro nodo de Arpanet, pero cuatro años después lo dejó para introducirse en el mundo empresarial con el objetivo de impulsar el potencial comercial de Internet. Inicialmente mediante talleres que a finales de la década de los 80 se transformaron en el evento Interop, que incluso contó con su propia publicación mensual, ConneXions, centrada en las redes de datos.

La noticia del fallecimiento de Daniel C. Lynch la ha compartido su hija Julie Lynch-Sasson, quien ha informado de que padecía insuficiencia renal, como recogen en The New York Times.