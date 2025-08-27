Fallece el actor Eusebio Poncela a los 79 años
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
El actor Eusebio Poncela (Madrid, 1945) ha fallecido este miércoles a los 79 años, como ha confirmado la Unión de Actores y Actrices en su cuenta de 'X'. Poncela, que también fue pintor, productor y guionista, contaba con una amplia trayectoria y destacó por sus trabajos con Pedro Almodóvar.
Entre sus primeras películas figura 'Arrebato' (1979) aunque su salto a la fama llegó con la serie 'Los gozos y las sombras' (1982), adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester. En 1986, formó parte del elenco de 'Matador' y 'La ley del deseo', ambas dirigidas por Pedro Almodóvar. Trabajó con directores como Carlos Saura ('El Dorado'), Imanol Uribe ('El rey pasmado') o Pilar Miró ('Werther'), entre otros, al tiempo que compaginó su trayectoria con el teatro y la televisión.
En 2001, fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.
