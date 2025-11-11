Fallece el actor iraní Homayoun Ershadi, protagonista de El sabor de las cerezas

El actor iraní Homayoun Ershadi, que alcanzó la fama por su papel en "El sabor de las cerezas" (1997), falleció a los 78 años el martes de un cáncer, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

La película, dirigida por Abbas Kiarostami, ganó la Palma de Oro ese año y narraba la historia de un hombre que quiere suicidarse y busca a alguien que lo entierre.

El filme le dio a conocer ante la audiencia internacional y marcó el inicio de una carrera tardía.

Ershadi nació en Isfahán en 1947 y antes de dedicarse al cine estudió arquitectura.

Trabajó en películas como "Cometas en el cielo" (2007), "El hombre más buscado" (2014) y tuvo una breve aparición en "Zero Dark Thirty" (2012), que contaba la búsqueda y captura de Osama Bin Laden.

