Fallece el actor japonés Tatsuya Nakadai, conocido por sus películas con Kurosawa
El actor japonés de teatro y cine Tatsuya Nakadai, que trabajó en varias películas de Akira Kurosawa, entre ellas el papel protagonista de "Ran", falleció a los 92 años, informó...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El actor japonés de teatro y cine Tatsuya Nakadai, que trabajó en varias películas de Akira Kurosawa, entre ellas el papel protagonista de "Ran", falleció a los 92 años, informó el martes su escuela de interpretación.
Nakadai alcanzó la fama en Japón y en otros países por su papel en una trilogía de películas antibélicas, "La condición humana", rodadas a finales de los años 1950 y principios de los 1960 por el director Masaki Kobayashi.
También fue el protagonista de "Kagemusha" (1980), de Kurosawa, que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes.
En "Ran", otra película de Kurosawa de 1985 basada en la obra de Shakespeare "El rey Lear", el actor interpretó a un caudillo que divide su reino entre sus hijos.
kh/stu/pc/pb
LA NACION
Más leídas
- 1
Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
- 2
Imputaron al hermano de Emanuel Ginóbili por la muerte de 13 personas en el temporal de Bahía Blanca
- 3
Rating: Tarde o Temprano, el nuevo ciclo de María Belén Ludueña en eltrece, debutó en medio de un ajustado campo de batalla
- 4
A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa