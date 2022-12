Fallece el cantante maxi jazz, de la banda faithless, a los 65 años

LONDRES, 24 dic (Reuters) - Maxi Jazz, vocalista de la banda británica de música electrónica Faithless y conocido por ser la voz de éxitos de trance como "God Is a DJ" e "Insomnia", falleció a los 65 años, informó el sábado el grupo.

"Era un hombre que cambió nuestras vidas de muchas maneras. Le dio el significado y el mensaje adecuados a nuestra música", dijeron los otros dos miembros principales de Faithless, Rollo y Sister Bliss, en un comunicado en Facebook.

"También era un ser humano encantador con tiempo para todos y una sabiduría que era a la vez profunda y accesible".

La banda dijo en Twitter que Jazz había muerto pacíficamente mientras dormía. No dio una causa de la muerte.

Jazz nació como Maxwell Fraser en Brixton, al sur de Londres, en 1957. Ayudó a formar Faithless en 1995, que luego se convirtió en una de las bandas de baile más populares de Gran Bretaña y de todo el mundo.

"Era un hombre muy amable, con un aura especial. Sus palabras y actuaciones nos conmovieron a muchos", escribió el DJ británico MistaJam sobre Jazz en Twitter.

La canción "Insomnia" de Faithless, de 1995, en la que Jazz rapea sobre sus dificultades para conciliar el sueño con el estribillo "I can't get no sleep" ("No puedo dormir"), fue votada como la quinta mejor grabación dance de todos los tiempos por los lectores de la revista de música dance Mixmag en 2013.

La canción, que encabezó las listas dance en muchos países europeos, hizo bromear a Jazz en una entrevista de 2020: "Si me dieran una libra por cada vez que alguien ha venido diciendo: 'No puedo dormir', viviría en la estación espacial".

Faithless dijo en su declaración: "Era un letrista brillante, un DJ, un budista, una magnífica presencia escénica, amante de los coches, hablador sin fin, bella persona, brújula moral y genio". (Reporte de Sachin Ravikumar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters