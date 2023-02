Fallece el compositor pop Burt Bacharach a los 94 años

Burt Bacharach, el talentoso compositor popular que iluminó los arreglos estrafalarios y melodías inolvidables de “Walk on By”, “Do You Know the Way to San Jose” y decenas de otros éxitos, ha muerto a los 94 años.

Bacharach falleció el miércoles en su casa en Los Angeles de casusas naturales, dijo su publicista Tina Brausam el jueves.

En los últimos 70 años, sólo Lennon-McCartney, Carole King y otros pocos rivalizaron con su ingenio para crear canciones instantáneamente pegajosas que siguieron siendo interpretadas mucho tiempo después de ser escritas. Tuvo decenas de éxitos de la década de 1950 al siglo XXI, y su música se escuchaba en todo, de bandas sonoras para películas, a la radio, estéreos en casa e iPods, incluyendo “Alfie” y “I Say a Little Prayer” o “I’ll Never Fall in Love Again” y “This Guy’s in Love with You”.

