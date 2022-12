Fallece el estadounidense Nick Bollettieri, creador de una de las mejores academias de tenis del mundo

El estadounidense Nick Bollettieri, uno de los m√°s famosos entrenadores del mundo del tenis y que tuvo a sus √≥rdenes en su conocida academia a figuras como Andr√© Agassi, Monica Seles, Boris Becker o Maria Sharapova, ha fallecido a los 91 a√Īos.

Nacido en Nueva York y de padres inmigrantes italianos, Bollettieri abrió en noviembre de 1981 la Nick Bollettieri Tennis Academy, que se convirtió en uno de los centros tenísticos de donde comenzaron a emerger varias figuras dominadoras de finales de los 80 y principios de los 90.

"Con gran tristeza el tenis despide a una leyenda de nuestro deporte. Nick Bollettieri fue una inspiración, guiando a grandes jugadores hasta la cima. Tuvo un constante amor y pasión por el tenis durante muchas décadas, y será recordado como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Nos deja un legado imborrable que seguirá forjando nuestro deporte para siempre", le despidió Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en la web del organismo.

Seg√ļn recuerda la web de la ATP, en la academia, que apost√≥ por "un asesoramiento t√©cnico y estrat√©gico dise√Īado para cada jugador", se desarrollaron futuros n√ļmeros uno y ganadores de 'Grand Slam' como Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles y Maria Sharapova.

Tras una inversión de 7 millones de dólares en 1987, la Academia se extendió a través de Mark McCormack y Bob Kain, agentes de IMG, hasta acoger actualmente a deportistas de ocho deportes diferentes en una instalaciones de más de 500 acres.

"Nick proporcionaba un entorno profesional √ļnico en su revolucionaria academia para amateurs como yo que aceleraban nuestro progreso, ense√Ī√°ndonos disciplina y estructura. La Academia nos preparaba a nivel t√©cnico, de preparaci√≥n f√≠sica y mental para los desaf√≠os futuros. La competici√≥n diaria sencillamente no exist√≠a en ning√ļn otro lugar del mundo. Esas habilidades no s√≥lo me ayudaron a conseguir mis sue√Īos en el deporte sino que tambi√©n fueron motivo de √©xito en los negocios para muchos estudiantes", se√Īal√≥ Courier.

Europa Press