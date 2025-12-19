Fallece el expresidente Rodrigo Borja, líder histórico de la socialdemocracia en Ecuador

QUITO (AP) — El expresidente Rodrigo Borja, uno de los políticos ecuatorianos más reconocidos, líder indiscutible de la socialdemocracia y testigo del emergente poder que adquirió el movimiento indígena desde su mandato, falleció el jueves, confirmó la presidencia. Tenía 90 años.

Borja Cevallos siempre proyectó la imagen de un hombre honesto en un país donde abundan las denuncias de corrupción en el poder público.

“Rodrigo Borja estará para siempre en la memoria del Ecuador. Hoy este país honra su legado”, escribió el presidente Daniel Noboa en la red social X tras conocerse el hecho, y extendió las condolencias a su familia. No se dio a conocer la causa del deceso.

Instituciones estatales y gubernamentales, gobiernos locales y personalidades de varios sectores de la sociedad se sumaron a las notas de pesar por el fallecimiento, incluida la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de la cual Borja fue miembro.

Presidente de Ecuador de 1988 a 1992, se postuló cinco veces al puesto, las dos últimas en 1998 y 2002, en las que no logró pasar a la segunda vuelta.

Tras esta derrota final, Borja anunció su retiro definitivo de la vida política y de la dirección del partido Izquierda Democrática —del cual fue uno de los fundadores—, que desde entonces no volvió a contar con una figura con la misma influencia y poder. La agrupación desapareció pocos años más tarde, pero posteriormente renació.

Aunque Borja se alejó de la política interior, aceptó la nominación propuesta por el presidente Rafael Correa para la secretaría de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), un organismo creado en abril del 2007 con la intención de sustituir a la Comunidad Sudamericana de Naciones. Poco después renunció a la postulación, por razones que nunca aclaró públicamente.

Desde muy joven militó en el Partido Liberal, del que más tarde salió junto con otros jóvenes para fundar en 1970 la Izquierda Democrática, una agrupación política de tendencia izquierdista —no marxista—, con gran aceptación en la serranía indígena.

Fue el eterno rival del líder derechista León Febres Cordero en la extensa zona costera del país, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 1984. Cuatro años más tarde, Borja capitalizó el descontento popular hacia el gobierno de Febres y ganó los comicios.

El gobierno de Borja, un abogado de profesión proveniente de la clase media quiteña, fue elogiado por su ambicioso programa de alfabetización y la implementación de otros programas sociales.

Si bien mostró un manejo aceptable en las finanzas públicas y la dirección del régimen en los primeros años, terminó su periodo con un desalentador cuadro económico, dejando elevadas tasas de inflación y déficit fiscal. Fue criticado por no aprovechar que en los dos primeros años de su mandato contó con una mayoría parlamentaria afín a él.

Entre los hechos más relevantes de su gobierno está el primer alzamiento indígena nacional, que tomó por sorpresa al país. En junio de 1990 ese sector, casi invisible por décadas, mostró su organización interna y su poder de convocatoria y bloqueó carreteras para exigir una reforma agraria, respeto a sus derechos y el reconocimiento de que Ecuador es un país pluricultural.

Desde entonces creció la influencia indígena en el ámbito político nacional, que se tradujo en el afianzamiento de la mayor agrupación indígena, la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE.

En febrero de 1991 Borja consiguió que el grupo subversivo Alfaro Vive, que había operado en el gobierno anterior, renunciara a la lucha armada y, en un acto público, depusiera las armas y se reintegrara a la sociedad civil.

Nacido el 19 de junio de 1935, Borja fue autor de varios libros sobre temas políticos y conferencista invitado a foros académicos en distintos países. Su última obra, y quizá la más destacada, fue la voluminosa “Enciclopedia de la política”.

El exmandatario —casado con Carmen Calisto, con quien procreó cuatro hijos— fue aficionado toda su vida a los deportes de riesgo. En más de una ocasión se vistió de militar submarinista, piloto y paracaidista.

Fue una figura visible en las protestas callejeras de 1997, las cuales concluyeron con la destitución del entonces presidente Abdalá Bucaram.