Fallece el francés Michel Portal, referencia del jazz contemporáneo

El clarinetista francés Michel Portal, una figura del jazz contemporáneo galardonado en múltiples ocasiones, falleció a los 90 años, anunció el domingo a una de sus representantes artísticas, Marion Piras.

Reconocido por su versatilidad tanto en géneros como instrumentos —también tocaba el saxofón—, está considerado uno de los pioneros del free jazz y también compuso para el cine.

En 1965, sentó las bases de un nuevo estilo con el disco 'Free Jazz', con el que liberó a los músicos europeos de los cánones estadounidenses.

Era "un monumento inmenso para el jazz moderno y para el jazz europeo, totalmente abierto a una enorme cantidad de músicas y experiencias", destacó su representante, quien precisa que el fallecimiento se produjo el jueves.

Nacido el 27 de noviembre de 1935 en Bayona, Michel Portal adquirió una sólida reputación como solista y también trabajó con grandes nombres de la música contemporánea, como Pierre Boulez, Luciano Berio o Karlheinz Stockhausen.

En 2021 publicó 'MP85', el último trabajo de una extensa discografía.

AFP
