Fallece el inventor del conocido juego de construcción Kapla

El neerlandés Tom van der Bruggen, inventor del conocido juego de construcción Kapla, falleció a los 80 años, informó su esposa a AFP.

Este anticuario y vendedor de pianos inventó el juego de pequeñas tablillas de madera de pino que pueden utilizarse para formar edificios u otros objetos.

La idea le vino cuando él mismo las utilizó para diseñar la reforma de un castillo en el sur de Francia, donde vivió la mayor parte de su vida.

"Murió el 14 de febrero y llevaba un año sufriendo, tenía problemas cardíacos y era diabético", declaró su esposa.

La pareja se había trasladado temporalmente desde su residencia en Mónaco a Niza (Francia) para inaugurar la primera galería Kapla del mundo.

"Descubrí que los bloques que se pueden comprar en una juguetería son demasiado voluminosos para construir", explicó en una entrevista en 2012 a la cadena neerlandesa KRO.

"Así fue como se me ocurrió la idea de que, si querías hacer un juguete de construcción, tenías que hacerlo con tablillas", explicó entonces.

Van der Bruggen pasó 16 años construyendo desde cero su primer castillo en la región francesa de Aveyron, donde vivió sin electricidad durante seis años y cultivando sus propias hortalizas.

Tras fundar Kapla en 1987 —el nombre proviene del neerlandés "tablillas de duende" ('kabouter plankjes')—, el juego tardó años en darse a conocer.

Tras mudarse a Mónaco, donde su éxito le permitió comprarse una casa y un Rolls-Royce, Van der Bruggen desarrolló otras empresas, como el juego de construcción TomTect y la compañía de casas de muñecas de lujo K'Tom.