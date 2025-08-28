Fallece el joven herido tras sufrir múltiples quemaduras en un incendio en una vivienda en Carpesa

VALÈNCIA, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El hombre de 26 años que resultó herido este miércoles con múltiples quemaduras en el cuerpo en un incendio registrado en una casa en la pedanía valenciana de Carpesa falleció horas después en el hospital, según han confirmado fuentes cercanas al caso.

El fuego se originó sobre las 14.0 horas del miércoles en una alquería, ubicada en la Entrada del Molí dels Canyars, en Carpesa, por circunstancias que investiga la Guardia Civil.

Hasta el lugar, se ha movilizado una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico atendió al joven, de 26 años, que presentaba múltiples quemaduras en el cuerpo. El varón fue trasladado a la Unidad de Quemados del Hospital la Fe de València donde ha fallecido.

Asimismo, se trasladaron al lugar varias patrullas de la Policía Local de València y varias unidades de Bomberos de la ciudad, del parque del Norte, cuyos efectivos extinguieron el incendio.