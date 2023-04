Fallece el músico y actor japonés Ryuichi Sakamoto

ARCHIVO – El compositor japonés Ryuichi Sakamoto, habla en la conferencia “Nissan Leaf The New Owner's Meeting” en Tokio el 18 de marzo de 2012. La empresa discográfica japonesa Avex dijo que Sakamoto, quien hizo la música de películas como "The Last Emperor" y "The Revenant", ha muerto. Tenía 71 años. Falleció el 28 de marzo de acuerdo con un comunicado enviado el 2 de abril de 2023. (Foto AP/Itsuo Inouye, archivo)