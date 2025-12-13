Fallece en España actor argentino Héctor Alterio a los 96 años

BUENOS AIRES, 13 dic (Reuters) - El actor argentino Héctor Alterio falleció el sábado a los 96 años en Madrid, donde residía, dejando una estela de galardones teatrales y cinematográficos de relieve, confirmó su familia.

Se trató de uno de los artistas más destacados en representar a Argentina y España, convirtiéndose en una figura cultural de ambos países, con el reconocimiento de un Goya de Honor del cine español en 2004 y el Cóndor de Plata del cine argentino en 2008.

Previamente, con la laureada película argentina "La Historia Oficial", donde se narra la dureza de la última dictadura en el país austral y que lo tuvo como protagonista, ganó el Oscar en 1985.

"Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística", comunicó la Asociación Argentina de Actores (AAA).

Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y debutó como actor en 1948 con la obra 'Prohibido suicidarse en primavera' de Alejandro Casona.

Participó en cuatro de las primeras películas argentinas nominadas a los premios de la Academia de Hollywood: "La tregua" en 1974, "Camila" en 1984, "La Historia Oficial" y "El hijo de la novia" en 2001.

Por cuestiones familiares y de apego social, con los años intercambió su estadía entre Buenos Aires y Madrid, esta última donde vivía y contaba con un amplio reconocimiento cultural.

