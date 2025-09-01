Fallece exboxeador inglés Joe Bugner, rival de Ali y Frazer
El antiguo boxeador británico de los pesos pesados, Joe Bugner, que llegó a enfrentarse a mitos del cuadrilátero como Muhammad Ali y a Joe Frazier en los años 1970, falleció a los 75 años.
El púgil, nacido en Hungría, peleó con Ali y Frazier en 1973, antes de verse de nuevo las caras con Ali por el título mundial Kuala Lumpur en 1975, perdiendo ambos combates a los puntos.
Su larga carrera deportiva (32 años en los rings) llegó a su fin en 1999, cuando se mudó a Australia, donde pasó los últimos años de su vida en una residencia aquejado de demencia.
Bugner, que fue un niño refugiado cuando emigró a Gran Bretaña huyendo junto a su familia de la invasión soviética de Hungría en 1956, ganó 69 de sus 83 combates, con 13 derrotas y un empate.
Fue tres veces campeón de Europa y también se proclamó campeón británico y de la Commonwealth.
Tras colgar los guantes, Bugner tuvo varios papeles en películas, sobre todo junto al actor Bud Spencer.
