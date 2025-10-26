Fallece exdirector técnico de la selección mexicana de fútbol Manuel Lapuente

CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct - El ex director técnico de la selección mexicana de fútbol Manuel Lapuente murió el sábado a los 81 años, informaron el sábado la Federación y la liga local.

Reportes de prensa señalan que Lapuente falleció a causa de una neumonía.

"La familia del fútbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes de nuestro deporte. Don Manuel Lapuente es y será una leyenda del fútbol", publicó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en sus redes sociales.

Lapuente dirigió a México en la Copa del Mundo de 1998 que se disputó en Francia, donde perdió con Alemania en los octavos de final. Además, al frente de la selección mexicana fue campeón de la Copa Oro en 1998 y de la Copa FIFA Confederaciones en 1999 derrotando a Brasil.

A nivel de clubes, ganó cinco títulos, dos con Puebla en las temporadas 1982-1983 y 1989-1990, dos con Necaxa en las temporadas 1994-1995 y 1995-1996 y uno con América en el torneo Verano 2002.

"La Liga MX lamenta el fallecimiento de Don Manuel Lapuente, una leyenda de nuestro fútbol como jugador y director técnico. Campeón, como entrenador de Puebla, Necaxa y América, su legado quedará para siempre", publicó la Liga de México en sus redes sociales.

Como jugador, Lapuente inició su carrera con el club Monterrey en 1964, y posteriormente jugó para Necaxa, Puebla y Atlas.

"Nos unimos a la pena que embarga al mundo del fútbol por el lamentable fallecimiento de Manuel Lapuente, ícono del futbol mexicano que inició su carrera en nuestro equipo y defendió nuestra camiseta de 1964 a 1966", publicó el club Monterrey en la red social X. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)