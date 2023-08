DALLAS (AP) — Gil Brandt, quien fue opacado por el entrenador en jefe Tom Landry y el gerente general Tex Schramm como parte del trío de arquitectos que convirtieron a los Cowboys de Dallas en el “Equipo de América” durante la década de 1970, falleció a los 91 años de edad.

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional informó que Brandt falleció la mañana del jueves. No se dio a conocer la causa del deceso, pero la salud de Brandt había ido en deterioro en los últimos años.

Brandt fue director de personal junto con el estoico Landry y carismático Schramm, pero tuvo que esperar casi 30 años más para entrar al Salón de la Fama.

Para el momento en que Brandt fue entronizado como colaborador, fue tanto por su capacidad para mantenerse involucrado en la NFL al adaptarse a la era de las redes sociales como por las innovaciones que los Cowboys implementaron al proceso de reclutamiento con el uso de computadoras a principios de la década de 1960.

“No se puede contar la historia del éxito de los Cowboys de Dallas y su racha de dos décadas de temporadas ganadoras desde mediados de la década de 1960 a la de 1980, sin mencionar a Gil Brandt”, dijo el presidente del Salón de la Fama, Jim Porter.

“En lo personal”, dijo el ex running back de los Cowboys Calvin Hill, una selección de primera ronda en 1969. “Gil debió ser la primera desde el punto de vista de personal”.

Brandt finalmente se unió a Landry (1990) y a Schramm (1991) en Canton, Ohio, en 2019 y siempre dijo que nunca se sintió opacado.

“Creo que todos tememos crédito”; declaró Brandt a The Associated Press antes de su entronización. “Y pienso que Tex recibió con todo derecho más crédito que Tom y que yo. Porque fue una persona con excelente manejo de prensa. Cuando hablaba alguien de Sports Illustrated, no hablaban con Tom, no hablaban conmigo. Hablaban con Tex”.

Schramm, Landry y Brandt estuvieron juntos durante las primeras 29 temporadas de la franquicia, y Brandt fue el último de los tres en partir después de que Jerry Jones adquirió al equipo en 1989 y despidió de inmediato a Landry. Schramm renunció poco después y Jones ha permanecido como gerente general durante los 34 años que ha sido dueño de los Cowboys.

La animosidad de Brandt hacia Jones no duró mucho. Brandt se mantuvo presente en el equipo incluso después de que su estado de salud lo confinó a una silla de ruedas para los días de partido en el palco de prensa.

Brandt incluso le pidió a Jones que lo presentara en Canton, y Jones lo entronizó en el anillo de honor del equipo unas semanas antes de que Brandt fuera elegido al Salón de la Fama.

En un comunicado, Jones se refirió a Brandt como “un verdadero ícono y pionero de nuestro deporte”.