Fallece José Antonio Álvarez Sánchez, obispo auxiliar de Madrid, a causa de un infarto

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Archidiócesis de Madrid ha comunicado el fallecimiento del monseñor José Antonio Álvarez Sánchez, obispo titular de Vergi y auxiliar de Madrid, a causa de un infarto. El señor arzobispo y sus obispos auxiliares, los arzobispos eméritos, junto con toda comunidad diocesana, han expresado "su dolor por la pérdida de un pastor entregado al servicio del Evangelio", según ha trasladado la Archidiócesis en un comunicado.

Su cuerpo será trasladado a la cripta de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, donde quedará expuesto a lo largo de esta mañana visitarlo y rezar por él. A las 19 horas se celebrará la Eucaristía en la catedral.

La Archidiócesis de Madrid ha pedido a todas las comunidades diocesanas que "eleven sus oraciones por el obispo auxiliar difunto, celebrando la misa o la Liturgia de las Horas por los difuntos o de otra forma, según sus posibilidades". Próximamente se comunicarán, por los canales oficiales del arzobispado, los distintos horarios de las otras celebraciones que tendrán lugar en la catedral.