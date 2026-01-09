Fallece la legendaria basquetbolista letona Uliana Semenova

La letona Uliana Semenova, una de las primeras grandes estrellas del básquetbol femenino, falleció el miércoles a los 73 años, informó este viernes la Federación Letona de Baloncesto en su sitio web.

Con 2,10 m de altura según los datos de la federación letona, la pívot entró en el Salón de la Fama en 1993 y años después en el Hall of Fame de la FIBA (2007), y cuenta con un impresionante palmarés, donde destacan dos títulos olímpicos con la Unión Soviética, en 1976 y 1980.

Determinante en el juego gracias a su físico, Semenova ganó también tres títulos mundiales y diez campeonatos de Europa con la selección soviética.

Realizó la mayor parte de su carrera en el TTT Riga (1967-1987), antes de acabar saliendo de su país para jugar en España y Francia.

"El baloncesto mundial está de luto. La FEB expresa sus condolencias por el fallecimiento de Uliana Semenova, miembro del Hall of Fame de nuestro baloncesto", reaccionó la Federación Española en X.