Fallece la legendaria basquetbolista letona Uliana Semenova

La letona Uliana Semenova, una de las primeras grandes estrellas del básquetbol femenino, falleció el miércoles a los 73 años, informó este viernes la Federación Letona de Baloncesto en su sitio web.

Con 2,10 m de altura según los datos de la federación letona, la pívot entró en el Salón de la Fama en 1993 y años después en el Hall of Fame de la FIBA (2007), y cuenta con un impresionante palmarés, donde destacan dos títulos olímpicos con la Unión Soviética, en 1976 y 1980.

Determinante en el juego gracias a su físico, Semenova ganó también tres títulos mundiales y diez campeonatos de Europa con la selección soviética.

Realizó la mayor parte de su carrera en el TTT Riga (1967-1987), antes de acabar saliendo de su país para jugar en España y Francia.

"El baloncesto mundial está de luto. La FEB expresa sus condolencias por el fallecimiento de Uliana Semenova, miembro del Hall of Fame de nuestro baloncesto", reaccionó la Federación Española en X.

AFP
