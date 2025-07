Fallece la poeta Andrea Gibson a los 49 años

Andrea Gibson, una celebrada poeta y artista de performance que a través de sus versos exploró la identidad de género, la política y su batalla de cuatro años contra el cáncer de ovario terminal, falleció el lunes a los 49 años.

La muerte de Gibson fue anunciada en las redes sociales por su esposa, Megan Falley. Ambas son los principales sujetos del documental "Come See Me in the Good Light", ganador del Premio Favorito del Festival en el Festival de Cine de Sundance de este año y programado para emitirse este otoño en Apple TV+.

El anuncio del lunes dice en parte: "Andrea Gibson murió en su hogar (en Boulder, Colorado) rodeada de su esposa, Meg, cuatro exnovias, su madre y padre, decenas de amigos y sus tres queridos perros".

La película, que explora el amor perdurable de la pareja mientras Gibson lucha contra el cáncer, es dirigida por Ryan White e incluye una canción original escrita por Gibson, Sara Bareilles y Brandi Carlile. Durante una proyección en Sundance en enero que dejó a gran parte de la audiencia en lágrimas, Gibson dijo que no esperaba vivir lo suficiente para ver el documental.

Bareilles compartió el lunes una foto en redes sociales de ella misma usando un collar de oro con la palabra "Andrea" en cursiva. Era "un asombro contemplar y ser abrazado por" Gibson, escribió Bareilles. "Esto es para siempre".

El lunes surgieron homenajes de amigos, lectores y colegas poetas que dijeron que las palabras de Gibson habían cambiado sus vidas y, en algunos casos, las habían salvado. Muchos fans LGBTQ+ dijeron que la poesía de Gibson les hizo sentir amados y les ayudó a aprender a amarse a sí mismos. Personas con cáncer y otras enfermedades terminales dijeron que Gibson les hizo tener menos miedo a la muerte al recordarles que nunca dejamos realmente a quienes amamos.

En un poema que Gibson escribió poco antes de morir, titulado “Love Letter from the Afterlife” (Carta de amor desde el más allá) elle escribió: “Dying is the opposite of leaving. When I left my body, I did not go away. That portal of light was not a portal to elsewhere, but a portal to here. I am more here than I ever was before” (Morir es lo opuesto a irse. Cuando dejé mi cuerpo, no me fui. Ese portal de luz no era un portal a otro lugar, sino un portal a aquí. Estoy más aquí de lo que jamás estuve antes).

Gibson era originaria de Maine, se mudó a Colorado a finales de los años 90 y había sido los últimos dos años poeta laureada del estado. Sus libros incluyen "You Better Be Lightning", "Take Me With You" y "Lord of the Butterflies".

Gibson también ganó numerosas competiciones de poesía slam y lanzó varios álbumes declamación, entre ellos "Swarm", "Truce" y "Yellowbird".

"Renombrada por su poesía inspiradora, su defensa de las artes en la educación y una habilidad única para conectar con los vastos y diversos amantes de la poesía de Colorado, Andrea era verdaderamente única y será profundamente extrañada por amigos personales así como por todos los que fueron tocados por su poesía", dijo el gobernador de Colorado, Jared Polis, en un comunicado.

En un ensayo de 2017 publicado en la revista Out, Gibson recordó haber salido del clóset a los 20 años mientras "estudiaba escritura creativa en una universidad muy católica", Saint Joseph's College of Maine. Identificándose como género queer, Gibson escribió que elle no se sentía como un niño o una niña mientras crecía y citó una línea de su poesía: “I am happiest on the road/ When I’m not here or there—but in-between” (Soy más feliz en el camino/ Cuando no estoy aquí, ni allá, sino en el medio).

La enfermedad de Gibson inspiró numerosos poemas sobre la mortalidad, la depresión, la vida y lo que sucede después. En el poema de 2021 “How the Worst Day of My Life Became My Best" (Cómo el peor día de mi vida se convirtió en el mejor), Gibson declaró: “When I realized the storm/was inevitable, I made it/my medicine” (Cuando me di cuenta de que la tormenta/era inevitable, la convertí/en mi medicina). Dos años después, se preguntaba: "Will the afterlife be harder if I remember/the people I love, or forget them?” (¿Será más difícil el más allá si recuerdo/a las personas que amo, o las olvido?).

“Either way, please let me remember” (De cualquier manera, por favor déjenme recordar).

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.