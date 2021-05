Fallece Max Mosley, expresidente de la FIA, a los 81 años

El brit谩nico Max Mosley, expresidente de la Federaci贸n Internacional de Automovilsmo (FIA), ha fallecido a los 81 a帽os, seg煤n ha confirmado Bernie Ecclestone a la agencia de noticias PA.

Mosley se convirti贸 en presidente de la FIA en 1993 despu茅s de desempe帽ar funciones administrativas anteriores en el deporte del motor y cumpli贸 tres mandatos como presidente antes de dimitir en 2009. El mandatario, que naci贸 en Londres el 13 de abril de 1940, era hijo del l铆der fascista brit谩nico de la d茅cada de 1930, Sir Oswald Mosley.

En 2008, Mosley gan贸 un caso de privacidad contra 'News of the World' despu茅s de que imprimiera fotograf铆as y publicara un video de su participaci贸n en una sesi贸n de sexo sadomasoquista. El peri贸dico inform贸 de que era una "org铆a nazi enferma", pero el juez no encontr贸 evidencia de temas nazis en su juicio y descart贸 que hubiera defensa del inter茅s p煤blico en la grabaci贸n clandestina de la sesi贸n.

Europa Press