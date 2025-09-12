Fallece un hombre atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Gijón

OVIEDO, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un vecino de San Martín del Rey Aurelio (SMRA) ha fallecido este viernes en Gijón, tras ser atropellado por un turismo en la GJ-81 cuyo conductor se dio a la fuga. El fallecido circulaba por una vía prohibida para peatones y el conductor, localizado posteriormente, dio positivo en drogas. Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro ocurrió a las 5.40 horas de este viernes, a la altura del acceso sur a Gijón, en el kilómetro 2,1.

A raíz del atropello el peatón murió, quedando el cuerpo tendido sobre el carril derecho, ausentándose del lugar el causante del atropello. La Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda del conductor, siendo localizado por efectivos de Policía Local de Gijón, y trasladado hasta dependencias de la Guardia Civil. Allí se le realizaron las pruebas de alcohol y drogas, arrojando resultado negativo en alcohol y positivo en prueba indiciaria en drogas.

El fallecido transitaba por una vía prohibida para peatones y sin elemento reflectante que permitiera su visibilidad. Al detenido se le imputa un delito de omisión del deber de socorro y otro de conducción imprudente con resultado de una persona fallecida. Instruye diligencias el Equipo Unidad de Investigación de Siniestros Viales (UNIS) de Asturias para su remisión al Juzgado de Guardia de Gijón.