Fallece un hombre en el incendio de una vivienda en Villaverde (Madrid)
MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -
Un hombre de mediana edad ha fallecido durante la madrugada de este viernes en el incendio en una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Villaverde, según ha informado Emergencias Madrid.
Sobre las 5.00 horas los servicios de emergencia han recibido un aviso por un incendio en la calle del Afecto en Villaverde. Hasta el lugar han acudido dos dotaciones del Cuerpo de Bomberos de Madrid para sofocar el fuego, que han podido controlar rápidamente porque era de pequeñas dimensiones.
Dentro de una de las estancias del domicilio, los bomberos han localizado a un hombre de mediana edad fallecido. Sin posibilidad de reanimación, Samur Protección Civil solo ha podido confirmar el fallecimiento, según Emergencias Madrid.
