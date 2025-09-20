Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un varón de 44 años ha fallecido este domingo en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave, a unos seis metros de altura. Como confirman desde SUMMA112, la víctima se encontraba realizando una reparación en la cubierta de dicha nave sin actividad industrial, dedicada a vivienda. La caída se ha producido al ceder el tragaluz del tejado por causas que todavía se están investigando. La llamada a Madrid112 se produjo a las 17:01 horas del domingo. Cuando el equipo médico de SUMMA112 llegó al lugar de los hechos, el hombre ya había fallecido y solo pudieron confirmar su muerte. Investiga Policía Nacional. Han colaborado ambulancia municipal y policía local.