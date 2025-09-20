LA NACION

Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave

Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave
Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una naveCOMISIÓN EUROPEA - COMISIÓN EUROPEA

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un varón de 44 años ha fallecido este domingo en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave, a unos seis metros de altura. Como confirman desde SUMMA112, la víctima se encontraba realizando una reparación en la cubierta de dicha nave sin actividad industrial, dedicada a vivienda. La caída se ha producido al ceder el tragaluz del tejado por causas que todavía se están investigando. La llamada a Madrid112 se produjo a las 17:01 horas del domingo. Cuando el equipo médico de SUMMA112 llegó al lugar de los hechos, el hombre ya había fallecido y solo pudieron confirmar su muerte. Investiga Policía Nacional. Han colaborado ambulancia municipal y policía local.

LA NACION
Más leídas
  1. Los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses
    1

    El shock: los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses

  2. La insólita idea que tuvo un empresario que creó un proyecto inmobiliario único en el mundo
    2

    Es empresario y creó un proyecto inmobiliario único en el mundo

  3. Nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel por una poesía de “vuelo elevado”
    3

    Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”

  4. Rige una alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras cuatro provincias
    4

    Alerta por tormentas y vientos fuertes para este sábado 20 de septiembre: las provincias afectadas

Cargando banners ...