Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave
Fallece un hombre en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un varón de 44 años ha fallecido este domingo en Torrejón de Ardoz tras precipitarse desde el tejado de una nave, a unos seis metros de altura. Como confirman desde SUMMA112, la víctima se encontraba realizando una reparación en la cubierta de dicha nave sin actividad industrial, dedicada a vivienda. La caída se ha producido al ceder el tragaluz del tejado por causas que todavía se están investigando. La llamada a Madrid112 se produjo a las 17:01 horas del domingo. Cuando el equipo médico de SUMMA112 llegó al lugar de los hechos, el hombre ya había fallecido y solo pudieron confirmar su muerte. Investiga Policía Nacional. Han colaborado ambulancia municipal y policía local.
Otras noticias de España
Más leídas
- 1
El shock: los gráficos que explican cómo Milei perdió su superpoder en el pantano de las elecciones bonaerenses
- 2
Es empresario y creó un proyecto inmobiliario único en el mundo
- 3
Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”
- 4
Alerta por tormentas y vientos fuertes para este sábado 20 de septiembre: las provincias afectadas