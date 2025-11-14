Fallece un inmigrante al caer al mar desde una patera interceptada en Cartagena con 17 personas a bordo

CARTAGENA (MURCIA), 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Salvamento Marítimo recuperó este jueves el cuerpo sin vida de un varón que había caído al mar durante la travesía de una patera localizada a 55 millas al sureste de Cartagena con 17 personas a bordo, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región.

La alerta fue emitida por un buque mercante a primera hora de la mañana, al detectar una embarcación abarloada con varios inmigrantes. Cuando la Salvamar Draco llegó a la zona, alrededor de las 17.00 horas, los tripulantes de la patera comunicaron que uno de los ocupantes había caído al agua.

Los equipos de rescate localizaron el cadáver flotando en el mar y procedieron a su recuperación.

Además, la Draco rescató a 17 varones adultos, presuntamente de nacionalidad argelina, que viajaban en la embarcación.

A las 20.00 horas, la unidad atracó en el puerto de Cartagena, donde los supervivientes fueron atendidos por Cruz Roja y posteriormente puestos a disposición de la Policía Nacional.

La Policía Judicial ha asumido las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte del inmigrante.