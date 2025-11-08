Fallece un pescador en A Coruña tras caer al mar desde una zona rocosa

A CORUÑA, 8 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Un pescador ha fallecido esta tarde en la ciudad de A Coruña tras caer al mar desde una zona rocosa. El accidente ha tenido lugar en O Portiño, en la parroquia de Visma, limítrofe con Arteixo.

El 112 Galicia, que informa de lo sucedido, recibió una llamada de un particular que alertaba de que el hombre había caído desde una zona de rocas y ya no podía verlo. El helicóptero Helimer, de Salvamento, se encargó de llevar a cabo el rescate.

En el operativo también participaron Urxencias Sanitarias de Galicia, Gardacostas, Bomberos y Policía Local de A Coruña y Policía Nacional.