Fallece una joven atropellada en un paso de peatones por un camionero que dio positivo en drogas

VALÈNCIA, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Una joven de 20 años ha fallecido esta mañana tras ser atropellada en un paso de peatones por un camionero que ha dado positivo en el test de drogas, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

El incidente se ha registrado esta mañana, antes de las 7 horas, en un paso de peatones con semáforo en la calle Valle de la Ballestera de València.

Al parecer, la joven estaba pasando por el paso de peatones (en verde) y el conductor de un camión no la ha visto y la ha arrollado.

Como consecuencia, la chica ha fallecido.

Hasta el lugar del siniestro se han trasladado diferentes efectivos de la Policía Local de València, que han hecho un test de droga al conductor del camión con un resultado positivo.

Por este motivo, los agentes han abierto una investigación al camionero por un delito de homicidio imprudente pero no ha llegado a ser detenido, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Local. La prueba de alcohol ha dado negativa.

Las mismas fuentes han explicado que pese a dar positivo el test de drogas, si el conductor no presenta sintomatología no se le tiene por qué detener, puesto que puede ser que la sustancia la tomara hace días y todavía la conservara en el cuerpo. Las diligencias pasarán a disposición del juzgado, que adoptará las medidas oportunas.