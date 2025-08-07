Fallece una niña de 10 años en un accidente de tráfico en la A-5 a la altura de Villamesías (Cáceres)

CÁCERES, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una niña de 10 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este jueves en la A-5 a la altura de la localidad cacereña de Villamesías.

El accidente ha ocurrido a las 9,20 horas de este jueves en el kilómetro 281 de la autovía A-5, en sentido Madrid, y ha consistido en una colisión lateral entre dos vehículos, que tras el impacto se han salido de la vía.

Como consecuencia del siniestro, una niña de 10 años ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas de diversa consideración, según los datos aportados por la Guardia Civil.

En el lugar del suceso se encuentran varias patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres y de Seguridad Ciudadana, junto a los servicios de emergencia y un helicóptero medicalizado que ha intervenido para la evacuación urgente de los heridos.

Un Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Cáceres será el encargado de llevar a cabo la investigación para determinar las causas del accidente.