Fallecen dos trabajadores tras el incendio de una nave de aceite en Pinos Puente

PINOS PUENTE (GRANADA), 17 Ago. 2025 (Europa Press) -

Dos trabajadores han fallecido esta madrugada tras el incendio de una nave de aceite ubicada en el municipio de Pinos Puente (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el suceso ha tenido lugar pasadas las 2,00 horas, momento en el que el 112 ha recibido la primera de más de una veintena de llamadas que alertaban del incendio en una fábrica de aceite situada en la calle Estación de Ferrocarril, en la que indicaban que había dos trabajadores que no localizaban.

Rápidamente, desde el Servicio del 112 se ha movilizado a los Bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local. Los operativos en el lugar han confirmado que los dos trabajadores han sido encontrados sin vida, según han informado los Bomberos y la Policía Local. A primera hora de la mañana los Bomberos han extinguido el incendio, que ha provocado que parte de la nave se desplomara. Desde el 112 se ha informado del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.