Fallecen siete hinchas de PAOK Salónica en un accidente de circulación en Rumanía

Siete aficionados del club de fútbol griego PAOK Salónica murieron y tres resultaron heridos el martes en la colisión entre su minibús y un camión en Rumanía, anunciaron la policía local y las autoridades griegas.

El minibús, que transportaba a diez hombres, conectaba Grecia con Francia cuando chocó con el camión en el condado de Timiș, en el oeste de Rumanía, indicó la policía local.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se declaró "profundamente conmocionado" al conocer "el trágico accidente en Rumanía" que causó la muerte de "siete jóvenes compatriotas".

Los aficionados griegos se dirigían a Lyon, en el este de Francia, donde PAOK Salónica debe enfrentarse el jueves a Olympique de Lyon en la Liga Europa.

El conductor del minibús, de 29 años, "rebasó la línea media y chocó de frente contra el camión", declaró la policía de Timiș.