LA NACION

Fallecidos en un accidente en Ibiza los dos ocupantes de una moto

Fallecidos en un accidente en Ibiza los dos ocupantes de una moto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Fallecidos en un accidente en Ibiza los dos ocupantes de una moto
Fallecidos en un accidente en Ibiza los dos ocupantes de una motoEduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

IBIZA, 31 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los dos ocupantes de una moto, un hombre de 26 años y una mujer de 31, han fallecido este domingo en un accidente registrado en la carretera de Santa Eulària. Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el accidente, en el que también se ha visto implicado un coche, ha ocurrido sobre las 01.53 horas en el kilómetro 4,5 de la carretera EI-200.

Tras el suceso, se han movilizado al lugar de los hechos una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y una de Soporte Vital Básico. Al llegar, los sanitarios han comprobado que los dos ocupantes de la moto han fallecido en el acto y que presentaban síntomas incompatibles con la vida, por lo que no han podido más que certificar su defunción.

Mientras, el conductor del turismo, un hombre de 58 años, ha sido extricado del coche y trasladado al hospital de Can Misses, con pronóstico reservado, tras activarse el código Politrauma.

HERIDO GRAVE EL SÁBADO SIGUE EN LA UCI

Por otro lado, el Área de Salud de Ibiza y Formentera ha informado que el varón de 34 años accidentado este sábado en otra colisión entre un coche y una moto sigue en la UCI en estado crítico.

Hay que recordar que, en este accidente, una persona falleció y otras tres resultaron heridas al chocar un coche y una moto en la carretera de Santa Eulària. El suceso tuvo lugar en torno a las 16.33 horas en la carretera de Santa Eulària. Una de las ocupantes de la moto falleció en el acto.

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo
    1

    Un nuevo SUV con tracción total llegó al mercado argentino para posicionarse en un segmento competitivo

  2. Llega la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por condiciones adversas en varias provincias
    2

    Tormenta de Santa Rosa: hay alerta naranja y amarilla por tormenta, lluvia, nevada y viento para este domingo 31 de agosto

  3. El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado
    3

    El Gobierno vendió dólares y activó la inquietud del mercado

  4. Hígado graso: cuál es la dieta más eficaz para tratarlo y el endulzante que hay que evitar
    4

    Hígado graso: cuál es la dieta más eficaz para tratarlo y el endulzante que hay que evitar

Cargando banners ...