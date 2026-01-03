Falleció Adela Legrá, rostro icónico del cine cubano

La actriz murió anoche en Santiago de Cuba, tras ser trasladada de urgencia al hospital provincial. La noticia fue confirmada por Cubacine, portal vinculado al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).

De origen humilde, Legrá trabajó en el campo y como empleada doméstica desde joven en la entonces provincia de Oriente. Su entrada en el mundo del cine se produjo casi por casualidad, mientras era activista de la Federación de Mujeres Cubanas en Baracoa.

Allí, el director Humberto Solás se fijó en ella, quien la eligió para el papel principal en Manuela (1965). Su gran éxito llegó con Lucía, una película de tres partes en la que Legrá interpretó a una campesina de la década de 1960, que se convirtió en un símbolo de la mujer cubana y su emancipación en los primeros años de la Revolución.

Su fallecimiento provocó numerosos mensajes de condolencias en el mundo cultural cubano, difundidos por los principales medios de comunicación de la isla caribeña. (ANSA).