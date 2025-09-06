Falleció Davey Johnson, campeón de dos Series Mundiales con Baltimore y mánager campeón con Mets

NUEVA YORK (AP) — Davey Johnson, un segunda base All-Star que ganó la Serie Mundial dos veces con los Orioles de Baltimore como jugador y condujo a los Mets de Nueva York al campeonato en 1986 como mánager, ha fallecido. Tenía 82 años.

Jay Horwitz, representante de relaciones públicas de los Mets durante mucho tiempo, informó que la esposa de Johnson le informó sobre su muerte tras una larga enfermedad. Johnson estaba en un hospital en Sarasota, Florida, cuando falleció.

Como jugador, Johnson disputó 13 temporadas en las Grandes Ligas con Baltimore, Atlanta, Filadelfia y los Cachorros de Chicago desde 1965 hasta 1978, y ganó el Guante de Oro tres veces. Dirigió a los Mets, los Rojos de Cincinnati, los Dodgers de Los Ángeles y los Nacionales de Washington durante un período entre 1984 y 2013.

El exgerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, lo calificó como un día difícil.

“Davey era un buen hombre, un amigo cercano y un mentor. Un mánager de calibre de Salón de la Fama con una mente para el béisbol adelantada a su tiempo”, escribió Rizzo en un mensaje de texto.

Darryl Strawberry, miembro de los Mets de 1986, resaltó a Johnson como un líder notable que transformó la franquicia en una organización ganadora.

Strawberry publicó una foto suya en Instagram junto a Johnson y Dwight “Doc” Gooden y añadió un texto: “Su capacidad para empoderar a los jugadores para que se expresen mientras mantenía un fuerte compromiso con la excelencia fue verdaderamente inspiradora. El legado de Davey quedará grabado para siempre en los corazones de los fanáticos y jugadores por igual. Mis más sinceras condolencias para Susan Johnson y toda la familia Johnson durante este momento difícil. Será extrañado pero recordado por su increíble impacto en el juego y en las vidas que tocó”.

Ryan Zimmerman, quien jugó para Johnson con Washington de 2011 a 2013, dijo que Johnson era un ser humano aún mejor que un hombre de béisbol.

“Sabía cómo sacar lo mejor de todos, dentro y fuera del campo. Aprendí mucho de él, y mi carrera no habría sido la misma sin mis años con él. Será profundamente extrañado por muchas personas”, dijo Zimmerman en un mensaje de texto.

Johnson fue el mánager del año de la Liga Americana en 1997 cuando Baltimore ganó la división. También fue proclamado como el mánager del año de la Liga Nacional en 2012 cuando los Nacionales llegaron a los playoffs por primera vez desde el traslado desde Montreal.

“Davey fue un mánager de clase mundial. Siempre atesoraré los recuerdos que hicimos juntos con los Nacionales, y sé que su legado vivirá en las mentes y corazones de nuestros fanáticos y de aquellos en todo el béisbol”, indicó el propietario Mark Lerner en un comunicado.

